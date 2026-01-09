Тема: Is There a “Right Way” to Live? Rules, freedom, responsibility, happiness — существует ли «правильный» способ жить, или каждый идёт своим путём? С детства говорят, как надо: кем быть, чего хотеть, к чему стремиться. Но что, если универсального сценария не существует? Где заканчиваются правила и начинается личный выбор? На этой встрече будешь обсуждать без морализаторства, шаблонов и «единственно верных» ответов. Обсудишь: — Существует ли вообще «правильная жизнь» или это удобная иллюзия? — Кто и как решает, «как правильно»? — Что для тебя лично значит жить хорошо? Формат: — Общение в парах — Вопросы выдаются уже на встрече — Длительность: 90–120 минут — Уровень: A2+ и выше Ведущий — Дмитрий Козюков. Человек, который регулярно сомневается, всё ли он делает «правильно», и считает это отличным поводом для разговора. Цена: 500 рублей + тариф пространства (4 руб./мин.)