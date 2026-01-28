Тема: The Untested Self: Do We Truly Know What We Are Capable Of? Все люди ходят по проторенной дороге своих привычек и компетенций, думая, что знают свои пределы. Но как часто жизнь неожиданно ставит в ситуацию, где нужно действовать вопреки всему — своему страху, характеру, опыту. И человек с удивлением обнаруживает в себе запасы силы, о которых не подозревал, или, наоборот, слабости, которые тщательно скрывал даже от себя. Иногда сильнее всего удивляем именно себя: выдерживаем то, чего боялись, решаемся на шаг, который казался невозможным, или наоборот — ломаемся там, где были уверены в своей стойкости. И тогда становится страшно и одновременно интересно: насколько честна «карта себя», и сколько в ней ещё белых пятен, о которых ты понятие не имеешь? Обсудишь: — Был ли в твоей жизни момент, когда ты вдруг понял: «Я оказался гораздо сильнее (или слабее), чем думал»? — Какие испытания ты подсознательно избегаешь, потому что боишься увидеть другую версию себя? — Как можно мягко «тестировать» свои границы и потенциал, не доводя себя до разрушительных экстремальных ситуаций? Ведущая: Ксения — создаст уютную атмосферу для честных и глубоких разговоров. Цена: 500 рублей + тариф пространства (4 руб./мин.)