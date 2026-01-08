Тема: Positive Thinking — Power or Illusion? Does optimism actually change reality, or does it just help us survive it? Нам часто говорят: «думай позитивно — и всё наладится». Но так ли это работает? Помогает ли оптимизм реально менять жизнь — или он просто делает трудные моменты чуть менее болезненными? На этой встрече будут честно разбираться, где заканчивается польза позитивного мышления и начинается самообман. Обсудят: — Может ли позитивное мышление влиять на реальные события? — В каких ситуациях оптимизм помогает, а когда — мешает? — Есть ли разница между здоровым оптимизмом и токсичной позитивностью? Формат Mini-Groups: — Мини-группы по 3–4 человека; — 3 раунда по 25–30 минут; — Короткий перерыв между вторым и третьим раундом — Уровень: A2+ и выше Ведущий — Дмитрий Козюков, человек, который верит в силу позитивного мышления… но только если оно не отменяет реальность. Цена: 500 рублей + тариф кофейни (4руб./мин.) Подходит для уровней A2 и выше — важно не «правильно говорить», а быть готовым делиться мыслями.