ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Разговорный клуб английского языка

Козюкофе, набережная реки Фонтанки, 99Б

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 900₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Тема: Positive Thinking — Power or Illusion? Does optimism actually change reality, or does it just help us survive it? Нам часто говорят: «думай позитивно — и всё наладится». Но так ли это работает? Помогает ли оптимизм реально менять жизнь — или он просто делает трудные моменты чуть менее болезненными? На этой встрече будут честно разбираться, где заканчивается польза позитивного мышления и начинается самообман. Обсудят: — Может ли позитивное мышление влиять на реальные события? — В каких ситуациях оптимизм помогает, а когда — мешает? — Есть ли разница между здоровым оптимизмом и токсичной позитивностью? Формат Mini-Groups: — Мини-группы по 3–4 человека; — 3 раунда по 25–30 минут; — Короткий перерыв между вторым и третьим раундом — Уровень: A2+ и выше Ведущий — Дмитрий Козюков, человек, который верит в силу позитивного мышления… но только если оно не отменяет реальность. Цена: 500 рублей + тариф кофейни (4руб./мин.) Подходит для уровней A2 и выше — важно не «правильно говорить», а быть готовым делиться мыслями.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Арт-свидание «Картина за 3 часа при свечах»
Арт-свидание «Картина за 3 часа при свечах»
до

8500₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста