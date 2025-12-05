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Разговорный клуб английского языка

АТС
улица Некрасова, 3-5

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Тема: Is «nice» the most overrated personality trait? Все говорят: «Будь добрее». Но что, если «nice» — это самый переоценённый человеческий навык? Может быть, за внешней вежливостью скрывается отсутствие характера, границ или честности? На встрече разберёшься, почему «приятный человек» не всегда лучший человек. Обсудишь: — «Nice»: признак доброты или желание всем угодить? — Можно ли быть слишком приятным — и почему это раздражает? — Чем «kind» отличается от «nice» — и почему важно понимать разницу? — Почему люди выбирают «быть удобным», а не быть собой? Формат: Быстрые Знакомства (Speed Dating) — Разговоры один на один — Каждая мини-беседа длится 15–20 минут — 4 раунда общения — Подходит для уровней A2+ и выше Ведущий — Дмитрий Козюков, человек, который слишком долго пытался быть «nice», пока не понял, что интереснее быть честным (и смешным).

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