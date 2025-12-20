Тема: Defining Your Own Spotlight: What Does Being a «Star» Mean to You? Соцсети и общество навязывают нам готовый образ «звезды»: миллионы подписчиков, признание, гламурная жизнь. Но что, если твоя личная сцена находится совсем в другом месте? Может, для кого-то звёздный час — это не овации зала, а тихое «спасибо» ребёнка, которому ты помог с уроками. Или момент, когда ты нашёл в себе смелость выбрать неочевидный, но свой путь. Быть звездой в собственном жизненном проекте — значит самому определять, что для тебя успех, яркость и значимость. Это смещение фокуса с внешнего одобрения на внутреннее ощущение: «Я на своем месте, и я горю». Обсудят: — А что для тебя значит быть «звездой»? — В каких моментах своей жизни ты чувствовал огонь внутри? — И что ты делал, когда другие пытались его потушить? Ведущая: Ксения — создаст уютную атмосферу для честных и глубоких разговоров. Формат: Быстрые знакомства Цена: 500 рублей + тариф пространства (4руб./мин.)