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Разговорный клуб английского языка

Козюкофе, набережная реки Фонтанки, 99Б

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 900₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Тема: Aliens and Life Beyond Earth. Are We Alone Because We're First, or Because We're Doomed? В тишине ночного неба иногда ловишь себя на мысли: неужели среди всех этих миллиардов звёзд и планет мы — единственные, кто задаёт такие вопросы? Великий фильтр, парадокс Ферми — все эти теории сводятся к двум пугающим вариантам. Либо мы — первые, кто посмотрел в небо с надеждой, и другие цивилизации ещё впереди. Либо мы — одни из многих, кто уже обречён на самоуничтожение, и тишина космоса это и есть наш приговор. Обсудят: — Как тебе кажется, почему мы до сих пор не нашли братьев по разуму? — Какой из сценариев кажется тебе более вероятным — что мы первопроходцы или что мы уже опоздали на вселенский пир? — И что эта гипотеза говорит о нас самих? Здоровую твёрдость от разрушительного упрямства? Ведущая: Ксения — создаст уютную атмосферу для честных и глубоких разговоров. Формат: Быстрые знакомства Цена: 500 рублей + тариф пространства (4 руб./мин.)

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