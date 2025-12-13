Тема: Aliens and Life Beyond Earth. Are We Alone Because We're First, or Because We're Doomed? В тишине ночного неба иногда ловишь себя на мысли: неужели среди всех этих миллиардов звёзд и планет мы — единственные, кто задаёт такие вопросы? Великий фильтр, парадокс Ферми — все эти теории сводятся к двум пугающим вариантам. Либо мы — первые, кто посмотрел в небо с надеждой, и другие цивилизации ещё впереди. Либо мы — одни из многих, кто уже обречён на самоуничтожение, и тишина космоса это и есть наш приговор. Обсудят: — Как тебе кажется, почему мы до сих пор не нашли братьев по разуму? — Какой из сценариев кажется тебе более вероятным — что мы первопроходцы или что мы уже опоздали на вселенский пир? — И что эта гипотеза говорит о нас самих? Здоровую твёрдость от разрушительного упрямства? Ведущая: Ксения — создаст уютную атмосферу для честных и глубоких разговоров. Формат: Быстрые знакомства Цена: 500 рублей + тариф пространства (4 руб./мин.)