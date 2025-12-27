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Разговорный клуб английского языка

Козюкофе, набережная реки Фонтанки, 99Б

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 900₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Тема: Gratitude for the Journey: What From the Past Year Are You Proud of Carrying Forward? Подводя итоги года, мы часто считаем достижения: новые должности, пройденные курсы, купленные вещи. Но самые ценные трофеи часто не вписываются в резюме или инстаграм-ленту. Это может быть навык мягко говорить о своих чувствах, умение отпускать контроль, закаленная трудностями уверенность или просто понимание, кто твои настоящие друзья. Такие достижения часто обесцениваются. А их нужно учитывать и быть благодарным себе за тот путь, который мы проходим. Ведь это сделало нас теми, кто мы есть сейчас. Обсудят: — Что из прожитого года ты с благодарностью и гордостью берёшь с собой в новый? — Не обязательно глобальное — может, маленький, но важный для тебя урок или качество, которое в тебе окрепло? — Делись не только победами, но и ценным опытом, который за ними стоит. Ведущая: Ксения — создаст уютную атмосферу для честных и глубоких разговоров. Формат: Быстрые знакомства Цена: 500 рублей + тариф кофейни (4 руб./мин.)

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