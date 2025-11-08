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Разговорный клуб английского языка

Козюкофе, набережная реки Фонтанки, 99Б

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 900₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Тема: The Emotional Divorce: Separating from Your Parents. Рано или поздно каждый сталкивается с моментом, когда нужно не просто съехать от родителей, а по-настоящему «развестись» с ними эмоционально. Перестать ждать их одобрения, перестать чувствовать вину за неоправданные ожидания, наконец-то разрешить себе быть собой — не тем идеальным ребенком из их фантазий, а живым человеком со своими ценностями и ошибками. Это один из самых сложных и болезненных процессов во взрослении. Ведь речь не о том, чтобы перестать их любить, а о том, чтобы отделить их голоса в голове от собственного. На встрече обсудишь: — Что становится ключевым моментом в этом эмоциональном отделении? — Приходилось ли тебе проходить через это? — С чем было сложнее всего — с чувством вины, страхом осуждения или с осознанием, что ваши пути расходятся? Ведущая: Ксения — создаст уютную атмосферу для честных и глубоких разговоров. Цена: 500 рублей + тариф кофейни (4руб./мин.)

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