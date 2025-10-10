Тема: Do We Really Grow From Pain — or Do We Just Become Experts at Hiding the Scars? Боль — учитель или обуза? Обсудишь, действительно ли страдания делают людей сильнее и мудрее, или же они просто учимся прятать свои шрамы и улыбаться миру. Обсудишь: — Можно ли сказать, что боль всегда ведёт к росту? — Какие уроки ты вынес из трудных моментов? — Почему иногда люди скрывают свои шрамы, а не делятся ими? — Что ценнее: сила после испытаний или умение оставаться уязвимым? Формат: Быстрые Знакомства (Speed Dating) — Участники разговаривают один на один — Каждая мини-беседа длится 15–20 минут, потом смена собеседника — За вечер будет 4 смены партнёров — Подходит для всех уровней от A2 и выше Ведущий — Дмитрий Козюков, который до сих пор не решил: это был рост или просто новый слой шрамов. Цена: 500р. + тариф пространства (3руб./мин.) Запись в ТГ