Тема: The Turning Point: Sharing Stories That Redefined Your Path А почему бы и не заглянуть в те параллельные вселенные, что живут в нашей памяти? У каждого из нас есть момент «если бы»: поворотное решение, случайная встреча или неожиданный провал, который навсегда изменил маршрут. Иногда мы мысленно возвращаемся к этой развилке и гадаем, куда бы привела нас другая дорога — к большему счастью или, возможно, к горькому разочарованию? А что, если эти мысли — ключ к пониманию себя сегодняшнего? Обсудят: Твоя личная «точка невозврата» и как она тебя изменила. Сожалеешь ли ты о некоторых решениях или считаешь их необходимыми? Судьба это череда случайностей или закономерный путь? Ведущая: Ксения — создаст уютную атмосферу для честных и глубоких разговоров. Цена: 500р. + тариф тайм-кафе (4руб./мин.) Запись в ТГ