ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Разговорный клуб английского языка

Козюкофе, набережная реки Фонтанки, 97

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 900₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Тема: The Turning Point: Sharing Stories That Redefined Your Path А почему бы и не заглянуть в те параллельные вселенные, что живут в нашей памяти? У каждого из нас есть момент «если бы»: поворотное решение, случайная встреча или неожиданный провал, который навсегда изменил маршрут. Иногда мы мысленно возвращаемся к этой развилке и гадаем, куда бы привела нас другая дорога — к большему счастью или, возможно, к горькому разочарованию? А что, если эти мысли — ключ к пониманию себя сегодняшнего? Обсудят: Твоя личная «точка невозврата» и как она тебя изменила. Сожалеешь ли ты о некоторых решениях или считаешь их необходимыми? Судьба это череда случайностей или закономерный путь? Ведущая: Ксения — создаст уютную атмосферу для честных и глубоких разговоров. Цена: 500р. + тариф тайм-кафе (4руб./мин.) Запись в ТГ

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Арт-свидание «Картина за 3 часа при свечах»
Арт-свидание «Картина за 3 часа при свечах»
до

8500₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста