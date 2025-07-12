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Разговорный клуб

Гатчинская улица, 28

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1600₽
Возраст 16+

Про событие

Дискуссия + нетворкинг = именно это событие Здесь люди собираются, чтобы просто поболтать: глубоко и не очень, похихикать над жизненными парадоксами, посплетничать о том, что очень волнует в последнее время. Мероприятие состоит из раундов, где каждая встреча — это микс из неожиданных вопросов и неожиданных ответов. В течение одного раунда участники обсуждают случайные темы из карточек. Программа мероприятия: - Welcome-время: начнёшь с лёгкого знакомства, чтобы создать комфортную атмосферу. Это поможет всем настроиться на позитивный лад и почувствовать себя частью группы. - Случайные обсуждения: примешь участие в раундах групповых обсуждениях. Это отличная возможность обменяться мнениями, узнать что-то новое и познакомиться с интересными людьми. - Свободный нетворкинг: завершишь мероприятие неформальным общением. Это время для общения, заведения новых знакомств, обмена идеями и, возможно, начала чего-то нового) Это шанс завести новые знакомства, обменяться мыслями и просто круто провести время.

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