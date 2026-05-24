Лекция и поэтический спектакль, посвящённые жизни и творчеству Иосифа Бродского. В день рождения поэта тебя приглашают не только услышать волшебные стихи, но и его прозу. А ещё поговоришь: — О том, как писать стихи и что такое поэзия. — Что для современного человека античность, как читать книги. — Послушаешь его любимую музыку, вспомнишь, каким преподавателем был Иосиф Бродский. Стихи читает театральная команда «Мнемосина». Лектор: Татьяна Красильникова — руководитель Школы Философии «Новый Акрополь» на Набережной Мойки, 112. За время преподавания она прочитала более 1500 лекций по различным темам философии, психологии, истории культуры и другим гуманитарным дисциплинам, а также провела множество курсов и практических занятий.