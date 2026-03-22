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Разговор на тему: «скрытая депрессия» + просмотр фильма «Девственницы-самоубийцы»

Esc, 9-я линия Васильевского острова, 2

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Кино
Еда

Про событие

В семье Лисбон пять дочерей-подростков. После того, как 13-летняя Сесилия кончает жизнь самоубийством, её оставшиеся в живых сёстры становятся объектом пристального внимания всех жителей городка, особенно соседских парней, устраивающих за девочками настоящую слежку. Желая оградить дочерей от окружающих, родители постепенно прекращают всяческое общение с внешним миром и запрещают дочерям выходить из дома.

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