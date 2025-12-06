Формат для тех, кто просто устал и хочет быть собой. Здесь ты сможешь поделиться невзгодами, радостями, тревогами, всем невысказанным и зажатым внутри Тут будут разгонять идеи, образы, ощущения — и ты заметишь, как легко может звучать твоё «я», когда его не сдерживают рамки. Похихикаешь, поимпровизируешь и посарказмируешь. Что получишь от формата: • Помогает снять контроль и быть живым • Снижает тревогу и перфекционизм • Развивает уверенность в речи и проявлении • Даёт чувство «я не один с этим» • Шанс найти близких по духу людей как минимум на вечер, а как максимум на жизнь Как будет проходить: • Разогрев на доверие и расслабление Лёгкие упражнения, чтобы сбросить напряжение и почувствовать себя в группе комфортно • Импровизационные мини-игры Будут работать с ассоциациями, эмоциями, абсурдом и честностью • Разгоны в парах и тройках Берут слово/тему/образ и раскручиваем так, как хочется именно тебе • Круг «несказанного» Пространство, где можно поделиться тем, что долго носилось внутри • Юмор, поддержка и живой поток Без критики, без оценок, без «правильно/неправильно» • Общий финал Все участники собирают инсайты, ощущения, энергию и тихо отпускают вечер Ведущая — Карина Откровеннее, психолог стоимость участия: — 500 руб. — 350 руб. (если приходишь с другом)