Рай зумеров (Zoomer’s Paradise)
Литейный проспект, 55
Начало:
Завершение:
от 700₽ до 1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Сбрасывай маски, отключай пафос и выходи на танцпол. Будешь слушать и чувствовать актуальный саунд: миксуют хаус, британский гараж, дерзкий гиперпоп и треки, которые прямо сейчас рвут мировые плейлисты.
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