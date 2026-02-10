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Рай для зумеров (Zoomer’s paradise)

Юнион
Литейный проспект, 55

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Завершение:

от 700₽ до 1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Зумерский рай на двух сценах. Приходи в самом холодном аутфите, собирай лайки оффлайн, выбирай свой танцпол и миксуй их с коктейлями. Правила входа: с 22:00 до 2:00 вход платный — 700 руб. в предпродаже онлайн и на входе, 1000 руб. парный билет в предпродаже онлайн. lil gurchi lil drake Pier bliss kitty228 nikolymq ALIVKA Teressi Kudrya Nevkusnoe Pandasha Sushka triplekey LR13 byeguy

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