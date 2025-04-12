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Ravelution Space

Buddha-Bar
Синопская наб., 78

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Завершение:

1900₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Любителей клубной танцевальной сцены и ярких впечатлений ждет вечеринка, которая пройдет в атмосфере музыкально-галактического приключения. В этот вечер в одном грандиозном празднике объединится космическая тематика и электронная музыка, а также будешь отмечать День Рождения диджея и идейного вдохновителя Ravelution — Александра Krauze. Пиши что ты из кавра @tomastulova в тг и получи скидку -20%!

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