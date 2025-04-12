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Ravelution Space
Синопская наб., 78
Начало:
Завершение:
1900₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Любителей клубной танцевальной сцены и ярких впечатлений ждет вечеринка, которая пройдет в атмосфере музыкально-галактического приключения. В этот вечер в одном грандиозном празднике объединится космическая тематика и электронная музыка, а также будешь отмечать День Рождения диджея и идейного вдохновителя Ravelution — Александра Krauze. Пиши что ты из кавра @tomastulova в тг и получи скидку -20%!
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