В этот вечер дух классической петербургской клубной сцены объединиться с современными музыкальными тенденциями и визуальными технологиями в просторной и современной локации — Project (ex Tommy Lee). Это не просто вечеринка — это неповторимое путешествие в мир танцевальной музыки. Качественный звук. Визуальное шоу. Любимые диджеи. Лучшие друзья. main: RONINBEAT (live) ARRAM MANTANA LOVESKI BAGUS ALEX KRAUZE DJ 108 & DJ DARK LEECH & SPANISH mantra room: ADENA (RU) KIRILL KARNELL ESTHETIQUE ALEXANDR CAESAR