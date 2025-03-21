Ravecase: Techno Room x Rndm
Арсенальная наб., д. 1
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от 600₽ до 1600₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Из глубин уральских заводов и фабрик к тебе летит техно-десант из Екатеринбурга — шоукейс Techno Room Community. Рейв-воротилы, которые за девять лет своей бурной деятельности заставили интересоваться ими в Москве и Санкт-Петербурге, где они неоднократно отмечались своими выступлениями. Line up: — 8L (modular live) — A.Daniel — Dmitry Gasparov — Jpassed — Keyser — Nastya Zimens — Roks — Toldinov — Wellew
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