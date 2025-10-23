Расстройство, Чучело, ПвБГ
Кожевенная линия, 40д, Севкабель Порт
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от 1200₽ до 1700₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Два ярких представителя современной альтернативной сцены вновь объединяются, но предупреждаем, что после этой встречи, твоя психика уже не будет прежней. Их музыка — это музыкальная воронка, которая засасывает в бездну отчаяния и саморазрушения. Будь готов к вечеру, который оставит неизлечимый след в твоей душе. Потому что иногда нужно погрузиться в темноту, чтобы понять, насколько ярким может быть свет. Осторожно: может вызвать желание пересмотреть свою жизнь и окончательно разочароваться в ней.
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