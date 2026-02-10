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Расщепление

Птичья Личность
улица Рубинштейна, 28Д

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от 0₽ до 990₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

2 танцпола электронщины: брейкс, дабстеп, драм-н-бейс, джангл, брейкор, хэлфстеп и многое другое. Медленное: 22:00 Softcoreprocess b2b Trstno1 23:30 Byes 00:30 HateMachine 01:30 DikobRaZo 02:30 RDM 03:30 Razdaet 04:30 Pups Быстрое: 22:00 Neo Nilla 23:30 Uutniy 00:30 Injector Drums 01:30 Veres 02:30 Rayfield 03:30 Rarov 04:30 Секретный гость Бесплатный вход по спискам, через бот: t.me/ravecapsulabot Без списков: На входе от 600р. Купить билет заранее можно по кнопке «Купить билет».

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