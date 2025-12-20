Пылкие южане, «Короли алматинского гитарного андеграунда» шумно сочетают гаражный рок, стоунер, кантри, шугейз и танцевальную электронику с неочевидными элементами казахской культуры. Альбом 25-года «II» был в основном расхвален критиками (но кем-то проклят). Группу сравнивали то с «Shortparis», то с молодой «Алисой», то со «Срубом» то с «Казускомой». Но сами распутники утверждают, что вдохновляются только степной культурой, горами, женщинами, барами и немного французской электроникой 80-х.