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Раскопки: как начать и когда закончить

Тренинговый центр Измайловский, Измайловский проспект, 2

Начало:

Завершение:

от 1300₽ до 1500₽
Возраст 6+

Про событие

Тебя ждёт разговор с археологом о том, что такое раскопки на самом деле, без клише из массовой культуры и популярных мифов про великанов и батарейки на глубине 10 метров. Посмотришь на раскопки как на драму. Время безжалостно стирает следы далёкого прошлого — каждый год, каждый день. Археология — это последняя попытка поймать его за руку, где цена ошибки — это утраченный лоскуток истории. Кто имеет право брать на себя такие риски и что ждёт «чёрных копателей»; как организовать экспедицию, чтобы она работала; часто ли археологи находят динозавров и клады и что будет с находками после раскопок? На эти и другие вопросы поищешь ответы вместе со специалистом без шляпы Индианы Джонса. Кто рассказывает? Ксения Степанова. Археолог, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИИМК РАН, доцент СПбГУ, автор телеграм-канала о древнейших технологиях «Всё началось в палеолите». Билеты в день мероприятия будут стоить 1500р. (если останутся).

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