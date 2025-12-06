ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Rapresent

ATC, улица Некрасова, 3-5В

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки

Про событие

В этот вечер соберут на одной сцене всех причастных, тех, чью музыку ты слушаешь и уважаешь, самых близких по духу. На одной сцене Niker, Admony, Эй Джи Би, Ksani, Ashy 43, Asert, Pl4gman и многие другие. За пультом — aloxababy Это первое масштабное мероприятие, большой зал, большая сцена для всех любителей рэпа и хип-хоп культуры.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)
Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)

от 3300₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Только между нами
Только между нами

от 2000₽

Вселенная голосов: музыкальное шоу Юlайк
Вселенная голосов: музыкальное шоу Юlайк

от 1500₽

Alex Twain
Alex Twain

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста