В этот вечер соберут на одной сцене всех причастных, тех, чью музыку ты слушаешь и уважаешь, самых близких по духу. На одной сцене Niker, Admony, Эй Джи Би, Ksani, Ashy 43, Asert, Pl4gman и многие другие. За пультом — aloxababy Это первое масштабное мероприятие, большой зал, большая сцена для всех любителей рэпа и хип-хоп культуры.