Rapossa «This One Show»
Конюшенная пл., 2в
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда
Про событие
Этот день создан не только для праздника, но и для полного погружения в мир ритмов, света и свободы. Забудь о шаблонах — весенний рейв ждет тебя в Angar. Хедлайнер: Rapossa с новой программой «This One Show» Поддержка: Qteq, Termit, Shinder, Andylovesky, Jomoss
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