Этот день создан не только для праздника, но и для полного погружения в мир ритмов, света и свободы. Забудь о шаблонах — весенний рейв ждет тебя в Angar. Хедлайнер: Rapossa с новой программой «This One Show» Поддержка: Qteq, Termit, Shinder, Andylovesky, Jomoss