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Rammstein tribute

Артист Hall, Ленинградский проспект, 47с19

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от 1500₽ до 3000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Рок-шоу в исполнении группы Dark Secret Love. Московские металлисты хорошо известны как в столице, так и за её пределами своими трибьют-проектами групп Metallica, Slipknot, HIM, Король и шут, Pantera, Slayer и многих других. Концерт приурочен к 15-летнему юбилею серии выступлений Rammstein в России в 2010 году в рамках тура, посвящённого поддержке шестого студийного альбома группы Liebe ist fur alle da. Rammstein создали целую субкультуру, поэтому многие трибьюты делают ставку на косплей и эпатаж. Но в то же время Rammstein – это мощный микс жирно звучащих гитар, энергичные ударные, пронизывающее весь организм рычание бас-гитары, разнообразно звучащие клавишные партии. И конечно – голос Тилля Линдеманна, не обладающий выдающимися вокальными способностями, но чертовски узнаваемый за счёт брутальной энергетики и харизматичного тембра Визуальная составляющая концерта обеспечивается всеми техническими средствами, которые возможно применять на такой площадке как Артист Hall, без угрозы для безопасности зрителей.

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