Особенная программа про эстетику, вдохновение и внимание к деталям – изысканный раклет-бар с тщательно подобранными винными парами. В меню: — Раклет со съедобными цветами подадут с игристым вином — Раклет с икрой и микрозеленью сопроводят белым сухим вином — Раклет с вялеными томатами и прошутто под красное вино — Раклет с вареньем из инжира и мандарином дополнят ликёром Fernet-Branca Для тебя подобрали пары так, чтобы каждый вкус раскрывался постепенно — от свежести и минеральности до глубины и пряных оттенков. Плавить раклет будут прямо на площадке и собирать каждую пару в моменте, чтобы вкус звучал максимально ярко. Дегустацию проведёт наш непревзойдённый сомелье — Андрей Рочев. Он проведёт гостей по всем сочетаниям, расскажет о характере вин и поможет раскрыть нюансы каждого вкуса.