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Раклет-бар с дегустацией вина

Оптимист
ул. Черняховского, 25

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4200₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Особенная программа про эстетику, вдохновение и внимание к деталям – изысканный раклет-бар с тщательно подобранными винными парами. В меню: — Раклет со съедобными цветами подадут с игристым вином — Раклет с икрой и микрозеленью сопроводят белым сухим вином — Раклет с вялеными томатами и прошутто под красное вино — Раклет с вареньем из инжира и мандарином дополнят ликёром Fernet-Branca Для тебя подобрали пары так, чтобы каждый вкус раскрывался постепенно — от свежести и минеральности до глубины и пряных оттенков. Плавить раклет будут прямо на площадке и собирать каждую пару в моменте, чтобы вкус звучал максимально ярко. Дегустацию проведёт наш непревзойдённый сомелье — Андрей Рочев. Он проведёт гостей по всем сочетаниям, расскажет о характере вин и поможет раскрыть нюансы каждого вкуса.

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