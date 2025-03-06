Большой сольный концерт в новом составе! Мощные рифы песен Raindigo переплетены лирикой, готической атмосферой и запоминающимися мелодиями. Это уникальный сплав в мире метала, сочетающий в себе страсть и утонченность, готовый покорить сердце каждого слушателя. Обновленный состав привносит в их выступления ещё больше энергии и шарма.