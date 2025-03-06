Raindigo
Лиговский проспект, 50к16
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от 1200₽ до 2800₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Большой сольный концерт в новом составе! Мощные рифы песен Raindigo переплетены лирикой, готической атмосферой и запоминающимися мелодиями. Это уникальный сплав в мире метала, сочетающий в себе страсть и утонченность, готовый покорить сердце каждого слушателя. Обновленный состав привносит в их выступления ещё больше энергии и шарма.
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