Rainbow in the Deep
Шведский переулок, д. 2
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Завершение:
от 1000₽ до 1500₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Лампово и очень мелодично, не убавляя градуса куража, музыканты проекта исполнят акустические версии самых ярких и популярных композиций двух легендарных групп: Deep Purple и Rainbow. Голос проекта – Александр Загрянский, Гитара – Артур Асрян, Гитара – Пётр Бодров, Бас-гитара – Александр Кропотов, Бэк-вокал – Арина Яблочкина, Перкуссия – Максим Беляков. Приходи, чтобы услышать нетленные рок-хиты в нетривиальном звучании!
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