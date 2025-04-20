Лампово и очень мелодично, не убавляя градуса куража, музыканты проекта исполнят акустические версии самых ярких и популярных композиций двух легендарных групп: Deep Purple и Rainbow. Голос проекта – Александр Загрянский, Гитара – Артур Асрян, Гитара – Пётр Бодров, Бас-гитара – Александр Кропотов, Бэк-вокал – Арина Яблочкина, Перкуссия – Максим Беляков. Приходи, чтобы услышать нетленные рок-хиты в нетривиальном звучании!