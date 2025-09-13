Радиус
Лиговский просп., 111-113-115В
Начало:
Завершение:
от 600₽ до 1600₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Это уникальная музыкальная энергия, объединяющая русский рок, неофолк, хоррор- и фолк-панк, металл и индастриал. За годы своего существования группа не раз удивляла поклонников смелыми экспериментами со звучанием, стилями и инструментами, создавая по-настоящему неповторимую атмосферу. Группа «Радиус» отмечает 15-летие большим юбилейным концертом. В этот вечер прозвучит всё самое лучшее за годы существования коллектива, а также совершенно новые композиции, которые порадуют как давних поклонников, так и новых слушателей. На сцене тебя ждут харизматичные музыканты, мощная энергетика, стильное исполнение и вокал, который сочетает классическую подачу с элементами экстремального пения. Это будет вечер драйва, эмоций и настоящего музыкального праздника.
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