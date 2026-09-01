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Radiohead в исполнении оркестра

Sound
Гавань Васильевского острова, Кожевенная линия, 40Б

Начало:

Завершение:

от 1400₽ до 5000₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Полтора часа шедевров культовых британцев в исполнении струнного оркестра. Концерт-медитация, когда хочется утонуть в океане звуков и смыслов. Ты не замечаешь как течёт время... Только паузы между песнями и лёгкий шелест страниц партитуры не дают тебе окончательно уйти в другую реальность.

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