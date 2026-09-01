Полтора часа шедевров культовых британцев в исполнении струнного оркестра. Концерт-медитация, когда хочется утонуть в океане звуков и смыслов. Ты не замечаешь как течёт время... Только паузы между песнями и лёгкий шелест страниц партитуры не дают тебе окончательно уйти в другую реальность.