Radiohead в исполнении оркестра
Гавань Васильевского острова, Кожевенная линия, 40Б
Начало:
Завершение:
от 1400₽ до 5000₽
Возраст 12+
Концерты
Про событие
Полтора часа шедевров культовых британцев в исполнении струнного оркестра. Концерт-медитация, когда хочется утонуть в океане звуков и смыслов. Ты не замечаешь как течёт время... Только паузы между песнями и лёгкий шелест страниц партитуры не дают тебе окончательно уйти в другую реальность.
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