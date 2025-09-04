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Queen tribute

Jagger
площадь Конституции, 2

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 6400₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Игорь Балакирев — исполнитель главной роли всемирного мюзикла «We will rock you» — группы Queen. В программе прозвучат знаменитые произведения легендарной группы в новой аранжировке. Фредди Меркьюри и группа Queen в наши дни остаются одними из самых популярных исполнителей во всем мире. Хиты коллектива звучат в эфире, используются в фильмах, спектаклях, перепеваются современными звездами. Только живой звук, море света, профессиональное исполнение и незабываемый драйв! Сбор гостей c 19.00, начало в 20:00.

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