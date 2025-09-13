PZDC SOUND SYSTEM дружной компанией из рейверов, музыкантов и диджеев едет в мини-тур к культурным Петербуржцам! Лайнап: Baron (SPB) / Deadman / Dima Ne / drozd / Gingersash (Live) / Lesovskiy / Lakkai / SPDD / Wodka & Nastya Gavrilova (Live) Жанры: hip-hop, breakbeat, b'n'd, hardcore.