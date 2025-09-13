ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

PZDC на Неве

Видеосалон «Golyj Wood»
Грузинская улица, 3к1Б

Начало:

Завершение:

888₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

PZDC SOUND SYSTEM дружной компанией из рейверов, музыкантов и диджеев едет в мини-тур к культурным Петербуржцам! Лайнап: Baron (SPB) / Deadman / Dima Ne / drozd / Gingersash (Live) / Lesovskiy / Lakkai / SPDD / Wodka & Nastya Gavrilova (Live) Жанры: hip-hop, breakbeat, b'n'd, hardcore.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Alex Twain
Alex Twain

от 1000₽

Панган. Осенний рейв
Панган. Осенний рейв

от 0₽

Студенческий посвят | вписка фри-бар
Студенческий посвят | вписка фри-бар

1500₽

Чувство ритма
Чувство ритма

700₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2000₽

Артём Пора Домой
Артём Пора Домой

от 3180₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста