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Pyrokinesis

Roof Place
Кожевенная линия, 30

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Завершение:

от 2700₽ до 8000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Санкт-Петербург, белые ночи и большой акустический концерт pyrokinesis под открытым небом. Уже в июле pyrokinesis вместе с лайв-бэндом встретятся с тобой, чтобы сыграть песни в новом звучании, которые летом ощущаются особенно. Та самая атмосфера летнего вечера, когда песни под гитару заставляют замереть и быть только здесь и сейчас. Один концерт. Один вечер. Санкт-Петербург в разгар белых ночей — и музыка, которая идеально в них вписывается.

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