Фестиваль, где не будут перепевать «Перемен» и «Пачку Сигарет». Здесь будут люди, которые работали с Цоем и музыканты, которых группа «Кино» вдохновила на создание новых произведений. Назовем это пост-панк... Почему «ПыльЦой»? Потому что все — звездная пыль на сапогах истории. Пыль. Но, все-таки, звездная. Люди несут в себе частички той философии, того стиля, который проповедовал Виктор. И как пчелы строят соты из пыльцы, продолжают формирование музыкальной и поэтической культуры. Цой жив! На фестивале ожидаются: — Президент петербургского рок-клуба Саша Семенов, — Коллега Цоя по кочегарке, музыкант «АУ» Евгений Титов, — Музыкант «Аквариума» Олег Сакмаров, — «Цой Балабанова» — Niyaz Sadykov, — Член Ленинградского рок-клуба Кирилл Матвеев, — Группа «Geraldika» из Выборга во главе с легендарным Алексом Моро, — Слава Фактор расскажет о связи русского хип-хопа и русского рока, — DJ Tippa Mult в завершении поиграет Dub-регги на основе композиций Виктора Цоя.