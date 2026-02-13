Пятница 13-е
Esc, 9-я линия Васильевского острова, 2
Начало:
Завершение:
490₽
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
Медленное погружение в мир кино и неспешное гастро. О фильме: Их предупреждали... Их прокляли... В пятницу 13-го их уже ничего не спасёт. Уютный лагерь «Хрустальное озеро» вновь открывается! Вожатые ожидают летнюю смену, приготовив для юных гостей увлекательные мероприятия и забавные игры. Правда, появилась новая игра, о которой вожатые ещё не знают, и она будет пользоваться большой популярностью в этом сезоне. Игра называется «Убей вожатого!».
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