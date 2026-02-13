Медленное погружение в мир кино и неспешное гастро. О фильме: Их предупреждали... Их прокляли... В пятницу 13-го их уже ничего не спасёт. Уютный лагерь «Хрустальное озеро» вновь открывается! Вожатые ожидают летнюю смену, приготовив для юных гостей увлекательные мероприятия и забавные игры. Правда, появилась новая игра, о которой вожатые ещё не знают, и она будет пользоваться большой популярностью в этом сезоне. Игра называется «Убей вожатого!».