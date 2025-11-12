«Где вообще мне эти формулы пригодятся?», — наверное, ты говорил так в школьные времена... Ответ наконец-то настиг — они пригодятся тебе на этом событии. Будет шесть туров с вопросами из школьной программы по разным предметам, перед каждым туром будешь выпивать настойку. Победитель или победительница получат приз. Стоимость указана за одного человека. В стоимость включены 6 настоек.