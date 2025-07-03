Пьяная контрольная
Лиговский проспект 74
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Игры
Еда
Про событие
Где вообще мне эти формулы пригодятся? Говорил так в школьные времена? Наконец-то есть ответ: они пригодятся на алко-контрольной. Тебя ждёт шесть туров с вопросами из школьной программы по разным предметам, перед каждым туром ты выпьешь шот настойки. Победителя ждёт приз. 6 настоек включены в стоимость. Запись и вопросы в Телеграме – @Novaartgos
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