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Путешествуй и точка. Hello Camper Expo

Севкабель Порт
Кожевенная линия, 40Б (Цех, 1 этаж)

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 2200₽
Возраст 0+
Выставки
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

Образовательно-познавательная выставка о туризме. Событие, которое объединяет начинающих и опытных путешественников, производителей оборудования для путешествий и других участников индустрии туризма. Помогает подготовиться к сезону путешествий, а также стимулирует к общению и путешествиям. Тебя ждёт: • Техника и новинки для путешествий • Выставка оборудования и аксессуаров • Презентации проектов • Лекции и семинары от специалистов • Нетворкинг и Общение • Фотовыставка прекрасных уголков России • Интерактивы, конкурсы, розыгрыши • Детская зона с аниматором и программой для маленьких путешественников Выставка пройдёт 28 и 29 марта с 11:00 до 20:00 Подробнее на сайте: https://hellocamper.ru/expo

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