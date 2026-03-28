Путешествуй и точка. Hello Camper Expo
Кожевенная линия, 40Б (Цех, 1 этаж)
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от 500₽ до 2200₽
Возраст 0+
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Про событие
Образовательно-познавательная выставка о туризме. Событие, которое объединяет начинающих и опытных путешественников, производителей оборудования для путешествий и других участников индустрии туризма. Помогает подготовиться к сезону путешествий, а также стимулирует к общению и путешествиям. Тебя ждёт: • Техника и новинки для путешествий • Выставка оборудования и аксессуаров • Презентации проектов • Лекции и семинары от специалистов • Нетворкинг и Общение • Фотовыставка прекрасных уголков России • Интерактивы, конкурсы, розыгрыши • Детская зона с аниматором и программой для маленьких путешественников Выставка пройдёт 28 и 29 марта с 11:00 до 20:00 Подробнее на сайте: https://hellocamper.ru/expo
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