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Путешествие за «Синей птицей»

Новый Акрополь, набережная реки Мойки, 112

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Где спрятано счастье? Нужно ли отправляться в тридесятое королевство, или оно уже в кармане? А может, воспользоваться волшебной палочкой и просто наколдовать его? Тебя приглашают пройти путём героев философской сказки XX века «Синяя птица» Мориса Метерлинка. Вместе с Тильтиль и Митиль отправишься по их следам и задашь себе важные вопросы. На встрече: — Разберёшь ключевые символы пьесы — Узнаешь, почему детскую сказку считают философским произведением — Попробуешь найти свои ответы на вопросы, заданные героями: что такое счастье и где его искать Ведущая: Ксения Тихвинская, преподаватель школы философии «Новый Акрополь» на Мойке. Эта встреча для тех, кто верит, что путеводители по жизни иногда прячутся на полке с детскими книгами.

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