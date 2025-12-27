Где спрятано счастье? Нужно ли отправляться в тридесятое королевство, или оно уже в кармане? А может, воспользоваться волшебной палочкой и просто наколдовать его? Тебя приглашают пройти путём героев философской сказки XX века «Синяя птица» Мориса Метерлинка. Вместе с Тильтиль и Митиль отправишься по их следам и задашь себе важные вопросы. На встрече: — Разберёшь ключевые символы пьесы — Узнаешь, почему детскую сказку считают философским произведением — Попробуешь найти свои ответы на вопросы, заданные героями: что такое счастье и где его искать Ведущая: Ксения Тихвинская, преподаватель школы философии «Новый Акрополь» на Мойке. Эта встреча для тех, кто верит, что путеводители по жизни иногда прячутся на полке с детскими книгами.