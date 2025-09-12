Начало на Сенной площади! Ориентир - Сенная площадь, дом 13. Первая уличная часть: иммерсивная театрализованная экскурсия с профессиональным гидом, в сопровождении артистов театра «Монплезир», которые проведут зрителей дорогой персонажей знаменитого романа от Сенной площади до помещения театра на Большой Подьяческой д.14. Полное погружение в атмосферу Петербурга Достоевского. Вторая часть в театре «Монплезир»: драматический спектакль, развязка и окончание известной истории Родиона Раскольникова.