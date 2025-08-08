Постановка известного романа Фёдора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание» посвящена Петербургу, темам человеческого и сверхчеловеческого, бунту и покаянию. Включает в себя 2 части. Первая уличная часть: иммерсивная театрализованная экскурсия с профессиональным гидом, в сопровождении артистов театра «Монплезир», которые проведут зрителей дорогой персонажей знаменитого романа от Сенной площади до помещения театра на Большой Подьяческой д.14. Полное погружение в атмосферу Петербурга Достоевского. Продолжительность экскурсии — 50 минут. Вторая часть в театре «Монплезир»: драматический спектакль, развязка и окончание известной истории Родиона Раскольникова. Продолжительность спектакля — 1 час 45 минут, без антракта Общая продолжительность 2 часа 45 минут Начало на Сенной площади Ориентир — Сенная площадь, дом 13