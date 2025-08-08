ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Путь Раскольникова

Сенная площадь, д. 13 — Большая Подьяческая ул., 14

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 12+
Спектакли

Про событие

Постановка известного романа Фёдора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание» посвящена Петербургу, темам человеческого и сверхчеловеческого, бунту и покаянию. Включает в себя 2 части. Первая уличная часть: иммерсивная театрализованная экскурсия с профессиональным гидом, в сопровождении артистов театра «Монплезир», которые проведут зрителей дорогой персонажей знаменитого романа от Сенной площади до помещения театра на Большой Подьяческой д.14. Полное погружение в атмосферу Петербурга Достоевского. Продолжительность экскурсии — 50 минут. Вторая часть в театре «Монплезир»: драматический спектакль, развязка и окончание известной истории Родиона Раскольникова. Продолжительность спектакля — 1 час 45 минут, без антракта Общая продолжительность 2 часа 45 минут Начало на Сенной площади Ориентир — Сенная площадь, дом 13

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста