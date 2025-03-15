ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Путь домой

Брусницын
Кожевенная линия, 30

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Фестивали

Про событие

Благотворительный фестиваль. Зарядиться добрыми делами можно в эти в весенние выходные. Более 100 собак и кошек из приютов и групп помощи Санкт-Петербурга и Ленинградской области приедут для знакомства с тобой. Все животные на фестивале — здоровы и социализированы, стерилизованы и привиты, а значит готовы к отъезду в новый дом. Что будет на фестивале: — Бесконечный поток эмоций и тепла, обнимашек и много «пушистой» любви — Беспроигрышные розыгрыши и подарки — Благотворительная ярамарка hand-made с уникальными подарками, покупая которые ты помогаешь бездомным животным — Творческие мастерские, где более 10 мастер-классов для детей и взрослых помогут создать свой уникальный сувенир — Детская интерактивная зона — «Привычка быть здоровым с детства» — Корзины добра для подарков подопечным: корм и медикаменты, игрушки и лежанки — Консультации с кинологами, зоопсихологами и фелинологами За 2024 год более 200 собак и кошек уехали в новую семью, можно помочь и остальным обрести свой дом. Подробности: фондрядом.рф

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски
до

от 590₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста