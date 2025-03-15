Благотворительный фестиваль. Зарядиться добрыми делами можно в эти в весенние выходные. Более 100 собак и кошек из приютов и групп помощи Санкт-Петербурга и Ленинградской области приедут для знакомства с тобой. Все животные на фестивале — здоровы и социализированы, стерилизованы и привиты, а значит готовы к отъезду в новый дом. Что будет на фестивале: — Бесконечный поток эмоций и тепла, обнимашек и много «пушистой» любви — Беспроигрышные розыгрыши и подарки — Благотворительная ярамарка hand-made с уникальными подарками, покупая которые ты помогаешь бездомным животным — Творческие мастерские, где более 10 мастер-классов для детей и взрослых помогут создать свой уникальный сувенир — Детская интерактивная зона — «Привычка быть здоровым с детства» — Корзины добра для подарков подопечным: корм и медикаменты, игрушки и лежанки — Консультации с кинологами, зоопсихологами и фелинологами За 2024 год более 200 собак и кошек уехали в новую семью, можно помочь и остальным обрести свой дом. Подробности: фондрядом.рф