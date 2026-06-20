Спектакль, где ты окунёшься в таинственный мир Александра Сергеевича: здесь оживут страницы его самых мистических произведений, а грани реальности и вымысла растворятся в петербургском тумане. Что тебя ждёт: — История трёх карт — погрузишься в атмосферу азарта и роковой судьбы, раскроешь тайны, которые вдохновляли Пушкина — Личность Пиковой дамы — встретишься с загадочной героиней и попробуешь разгадать её секрет — Тайна Медного всадника — почувствуешь дыхание истории и мистику памятника, ставшего символом города — Азарт и судьба — узнаешь, как страсть к картам влияла на жизнь и творчество великого поэта По субботам, расписание по ссылке.