Пушкин. Мистика Петербурга
Отель «Марко Поло», 12-я линия Васильевского острова, 27
Начало:
Завершение:
1800₽
Возраст 12+
Спектакли
Про событие
Спектакль, где ты окунёшься в таинственный мир Александра Сергеевича: здесь оживут страницы его самых мистических произведений, а грани реальности и вымысла растворятся в петербургском тумане. Что тебя ждёт: — История трёх карт — погрузишься в атмосферу азарта и роковой судьбы, раскроешь тайны, которые вдохновляли Пушкина — Личность Пиковой дамы — встретишься с загадочной героиней и попробуешь разгадать её секрет — Тайна Медного всадника — почувствуешь дыхание истории и мистику памятника, ставшего символом города — Азарт и судьба — узнаешь, как страсть к картам влияла на жизнь и творчество великого поэта По субботам, расписание по ссылке.
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