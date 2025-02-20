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Purga

Юнион
Литейный проспект, 55

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Первый сольный концерт московской группы Purga, посвященный презентации их дебютного альбома «Омут». Отправишься вглубь подсознания через призму уникального звучания, которое музыканты называют «индитроника». Гармония женского вокала, космические гитары, аналоговая электроника, баритон-саксофон и мощные ритмы сплетутся в многослойный музыкальный градиент от эмбиента и трип-хопа до шаманского техно. Погрузись в мир метафор и звуков, где природа и человек говорят на одном языке — языке музыки.

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