ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Punk Fest

ИОНОТЕКА
Лиговский 50 корпус 16

Начало:

Завершение:

от 100₽ до 250₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали

Про событие

Кайфовый фест, в клубе, где можно всё. Крутые исполнители, мощный звук и дикий слэм. Хочешь разъ**аться на танцполе ? Тогда приходи на панк фест три топора, три семерки, три шалавы портвейн и сплошная удача. Обязательно тащи своих кентов, трезвым не уйдет никто. Участники: Нечего терять, море скоша, Истерия, Бесполезно, Запас, Шакальные полуфабрикаты, Chainsow in my head, Топальто. Билеты: 100р с репостом https://vk.com/wall-231929495_1 /250р без Репост в день концерта не учитывается. Оплата на входе.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)
Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)

от 3300₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста