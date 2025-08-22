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Про событие
Кайфовый фест, в клубе, где можно всё. Крутые исполнители, мощный звук и дикий слэм. Хочешь разъ**аться на танцполе ? Тогда приходи на панк фест три топора, три семерки, три шалавы портвейн и сплошная удача. Обязательно тащи своих кентов, трезвым не уйдет никто. Участники: Нечего терять, море скоша, Истерия, Бесполезно, Запас, Шакальные полуфабрикаты, Chainsow in my head, Топальто. Билеты: 100р с репостом https://vk.com/wall-231929495_1 /250р без Репост в день концерта не учитывается. Оплата на входе.
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