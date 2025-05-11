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Ptichka Vecherinka

Мачты
Кожевенная линия, 34

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Бесплатно
Возраст 14+
Вечеринки

Про событие

«Мачты» в содружестве с брендом натуральных лимонадов PTICHKA организуют большую вечеринку! Тебя ждёт виниловый шоукейс от Washing Machine: Euka / Texture / Jax / Hoopa + секретный гость Эти ребята будут дрейфовать на волнах хауса, фанка, регги и даба. В программе розыгрыш для всех пришедших. Разыграют кучу подарков от гостей и партнёров: коробку лимонада Ptichka в коллаборации с Мачтами (презентация нового вкуса), сертификат от винтажного проекта «Kostrov store» и винилового магазина Washing Machine.

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