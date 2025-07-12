Психологический винный вечер, который изменит твоё восприятие мужчин. Ты устала от токсичных отношений и бесконечных красных флажков? Пора взять ситуацию под контроль. Что тебя ждёт? — Интригующая программа с психологом, который разберёт реальные истории и жизненные кейсы. — Никакой воды! Только жёсткие факты о том, как не попасться на удочку и построить здоровые отношения. — Вино, которое которое уже включено в стоимость + дополнительный бонус: работа с картами мак Проводит: Лилия, практикующий психолог, лектор с высшим образованием в этой области Место проведения: Около летнего сада. Точное место сообщается только участникам Мероприятие только для девушек Запись в ТГ