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Психологический спид-дейтинг

ВСмысле
Гороховая улица, 47

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Завершение:

1000₽
Возраст 18+

Про событие

Многие знают про спид-дейтинг, но был ли кто-то из вас на спид-дейтинге с психологами? Психологический спид-дейтинг — твоя возможность задать вопрос любому психологу. Как это работает: — Слушаешь вводное слово от ведущих мероприятия — Садишься к любому психологу из пришедших — Задаёшь любой вопрос — Получаешь комментарий специалиста — Через 15 мин можешь задать тот же или другой вопрос следующему психологу Тебя ждут 2 ведущих-эксперта: Антон Линник — врач психиатр, психотерапевт, нарколог, преподаватель Портала ДПО для психологов и психотерапевтов. Дарья Костина — аналитический психолог, сотрудник Ассоциации частнопрактикующих психологов и психотерапевтов. и 5 практикующих психологов разных направлений для открытого диалога. Приходи за честными ответами и живым общением в тёплой атмосфере.

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