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Психологический разбор: «Семейный брак»

Секретер
Аптекарская набережная 6

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Просмотр и обсуждение истории о том, как двое людей, проживших вместе 15 лет, пытаются с помощью психотерапии вспомнить, зачем они вообще друг другу нужны. На встрече посмотрят первые 3 серии (по 10 минут) и обсудят: —Как пара перестаёт слышать друг друга. Где в отношениях возникает эта «глухота» и можно ли её вернуть? — Измена как симптом, а не причина. Почему героиня пошла на измену после 15 лет брака? И что на самом деле стоит за поступками, которые называют предательством? — Рутина против близости Когда брак превращается в совместное проживание, а партнёр в соседа по квартире? Можно ли вернуть интерес к человеку которого знаешь «от и до»? Эта встреча для тебя, если тебе тоже хочется понять, как работает любовь, и что с ней может стать через 15 лет. Ведущая: Мишель Сметанкина - интегративный консультант, комьюнити-менеджер

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